Giovanni Tamburini, sedicenne di Bologna, è stato tra le vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. La famiglia del ragazzo ha dovuto affrontare un dolore profondo alla notizia della sua scomparsa, segnando un momento di grande tristezza per tutta la comunità locale.

Si è conclusa nel modo più doloroso l’attesa per la famiglia di Giovanni Tamburi, il sedicenne di Bologna disperso nella strage di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Dopo due giorni e mezzo di angosciosa attesa, il ragazzo è stato riconosciuto tra le vittime dell’incendio scoppiato nel locale Le Constellation: “ C’è il riscontro del Dna ”, confermano i parenti, ponendo fine a ore di speranza e tensione. Giovanni, studente del liceo scientifico Righi, frequentava il terzo anno e ricopriva il ruolo di rappresentante di classe in 3P. Descritto dai suoi insegnanti come un ragazzo solare, vivace e partecipe, era molto stimato dai compagni e dalla comunità scolastica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giovanni Tamburini, il liceale di Bologna

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

