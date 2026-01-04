Giovanni Tamburi morto il ricordo del suo ex professore | Uno studente sveglio e profondo

Giovanni Tamburi, scomparso recentemente, lascia il ricordo del suo ex professore, che lo descrive come uno studente intelligente e riflessivo. A Bologna, il 4 gennaio 2026, si ricorda un giovane con una personalità autentica e un approccio originale, capace di arricchire le discussioni accademiche con profondità e sensibilità. La sua scomparsa rappresenta una perdita per chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

Bologna, 4 gennaio 2026 –  “Un bel tipo. Con la testa sulle spalle. Mai scontato: i suoi interventi elevavano le conversazioni delle lezioni. Perché Giovanni è presente in ogni discorso”. Mentre don Vincenzo Passarelli, professore di religione al liceo Righi, racconta di Giovanni Tamburi, la speranza di ritrovarlo tra i feriti è ancora accesa. Flebile, ma accesa. Quel piccolo barlume di luce si è spento, quando dalla Svizzera è arrivata la notizia della sua scomparsa, dopo la conferma del test del Dna. Addio a Giovanni Tamburi, morto nella tragedia di Crans-Montana: “Ora sei il nostro angelo” Per oggi pomeriggio è in programma nella chiesa di Sant’Isaia, un momento di preghiera per il sedicenne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

