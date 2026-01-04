Giovane donna accoltellata dal marito | è grave al Civile

Una donna di 45 anni è stata ferita con un'arma da taglio dal marito e si trova in condizioni critiche all'ospedale Civile di Brescia. L'episodio, ancora sotto indagine, ha suscitato preoccupazione nella comunità locale. Le autorità stanno accertando le circostanze dell'aggressione e fornendo supporto alle persone coinvolte.

Una donna italiana di 45 anni è stata accoltellata dal marito ed è ora ricoverata in gravi condizioni al Civile di Brescia. È successo nella prima mattinata di oggi, domenica 4 gennaio, a Capriolo.La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata verso le 9.40, da via Largo Ochi.

