Giornata critica per chi viaggia in aereo

Venerdì 9 gennaio 2026 potrebbe rappresentare una giornata complessa per i viaggiatori in aereo, anche presso l’aeroporto Marconi di Bologna. Si consiglia di verificare le condizioni del proprio volo e di pianificare con anticipo eventuali modifiche o ritardi, in modo da affrontare la giornata nel modo più sereno possibile.

Potrebbe essere una giornata critica per chi viaggerà in aereo, quella di venerdì, 9 gennaio 2026, anche all'aeroporto Marconi di Bologna. Uno sciopero nazionale fermerà il personale navigante di EasyJet per 24 ore e gli assistenti di volo di Vueling, per otto ore.

Scioperi di gennaio 2026: le date da segnare per chi viaggia - Non una sola “giornata nera”, ma un mese a intermittenza: undici appuntamenti possono incidere su chi si sposta. msn.com

Sciopero aerei 9 gennaio: stop EasyJet e Vueling, a rischio handling Milano Malpensa e Linate - L'articolo originale, consultabile qui Sciopero aerei 9 gennaio: stop Easyjet e Vu ... msn.com

