Giorgia Meloni oltre il 60% degli italiani è in allarme | cosa c’è dietro questo malumore

Oltre il 60% degli italiani manifesta preoccupazione riguardo alla situazione politica attuale. Secondo un’analisi di Nando Pagnoncelli per il Corriere, il governo di Giorgia Meloni potrebbe concludere il 2025 con un rallentamento o un freno alle sue attività. Questo malumore riflette un clima di sfiducia e incertezza che interessa una larga parte della popolazione.

Fine 2025 con il freno tirato per il governo di Giorgia Meloni. Secondo l’analisi di Nando Pagnoncelli per il Corriere.it, più del 60% degli italiani sente una stretta allo stomaco quando pensa al futuro del Paese: tra preoccupazione, timore e la sensazione che l’Italia stia andando nella direzione sbagliata, il quadro è tutt’altro che sereno. Il dato è netto: il 61% dei cittadini ritiene che oggi l’Italia non stia prendendo la strada giusta, il livello più alto dai tempi pre-Covid. Un sentimento trasversale che unisce Nord e Sud, città e provincia, e che pesa come un macigno sul gradimento del governo guidato da Meloni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

