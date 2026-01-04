Giorgia Meloni a Madrid | il siparietto in Mini con Abascal leader di Vox
Giorgia Meloni ha visitato Madrid durante le festività di fine anno, incontrando Santiago Abascal, leader di Vox e presidente del gruppo dei Patrioti al Parlamento Europeo. L'incontro tra i due leader italiani e spagnoli ha rappresentato un momento di confronto tra le rispettive forze politiche, evidenziando le relazioni tra i partiti di destra all’interno dell’Unione Europea. L’appuntamento si è svolto in un clima di dialogo e collaborazione, senza particolari manifestazioni pubbliche.
Giorgia Meloni ha trascorso parte delle festività di fine anno in Spagna, a Madrid, ospite di Santiago Abascal, leader di Vox, controverso partito di estrema destra, nonché presidente del gruppo dei Patrioti al Parlamento Europeo, un prezioso alleato di Fratelli d’Italia nell’ambito dell’ Unione Europea. Il Capodanno madrileno della “chica valiente” Giorgia Meloni. Il politico spagnolo ha pubblicato un video sui social per testimoniare l’incontro con la premier. Il filmato, postato sui social, mostra la Presidente del Consiglio alla guida di una Mini minor d’epoca, mentre lui le siede accanto. «Qui, come copilota di una ‘chica valiente’ che sta cambiando il mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
