Giorgia Meloni a Madrid | il siparietto in Mini con Abascal leader di Vox

Giorgia Meloni ha visitato Madrid durante le festività di fine anno, incontrando Santiago Abascal, leader di Vox e presidente del gruppo dei Patrioti al Parlamento Europeo. L'incontro tra i due leader italiani e spagnoli ha rappresentato un momento di confronto tra le rispettive forze politiche, evidenziando le relazioni tra i partiti di destra all’interno dell’Unione Europea. L’appuntamento si è svolto in un clima di dialogo e collaborazione, senza particolari manifestazioni pubbliche.

VIDEO| Meloni a Madrid con il leader di Vox Abascal: sui social un video mentre guida una Mini - Santiago Abascal commenta i momenti passati insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. dire.it

Meloni inizia l'anno a Madrid guidando la Mini di Abascal (Vox): il video - "È stato motivo di orgoglio iniziare il nuovo anno accogliendo nella nostra casa una grande amica, e un pilota ancora più grande, che sta cambiando l'Italia e il mondo. tg.la7.it

Meloni a Madrid ospite di Abascal guida una Mini Minor d’epoca #politicaitaliana

