Giordano | Lazio e Napoli due sentimenti della mia vita

Giordano, tifoso appassionato, riconosce l’importanza di due squadre che hanno segnato la sua vita: Lazio e Napoli. Due passioni che convivono, rappresentando emozioni profonde e ricordi duraturi. Questa dualità è un esempio di come lo sport possa essere parte integrante dell’identità personale, unendo sentimenti diversi in un’unica esperienza. Un racconto che parla di affetto e di legami che resistono nel tempo, sotto il segno di due grandi tradizioni calcistiche.

C'è bisogno di un cuore grande per contenere due storie così intense. Dieci anni alla Lazio, tre al Napoli, oltre 250 presenze in biancoceleste e più di cento in azzurro, con 145 gol complessivi che raccontano una carriera irripetibile. Bruno Giordano torna a parlare di Lazio-Napoli con l'emozione di chi ha vissuto entrambe le maglie come un destino. Lo fa in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, firmata da Antonio Giordano, che restituisce il ritratto di un talento senza tempo. «Per me Lazio-Napoli non è una semplice partita», racconta Giordano alla Gazzetta dello Sport.

