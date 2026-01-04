Giordano | Allegri? Mentre gli altri allenatori avranno le coppe lui studierà le strategie

Bruno Giordano ha commentato il ruolo di Massimiliano Allegri nel Milan, sottolineando come l'allenatore torinese si concentri sullo studio delle strategie, anche quando gli altri team sono impegnati nelle coppe. Le sue parole, rilasciate alla Gazzetta dello Sport, evidenziano l’approccio metodico di Allegri e il suo focus sulla preparazione, elementi che potrebbero influenzare l’andamento del campionato e la corsa allo scudetto.

Allegri parte bene in Coppa Italia: i 5 allenatori che hanno vinto per più volte il trofeo - Il tecnico toscano trova subito una vittoria convincente con il suo Milan e passa il turno: scopri quali sono i 5 allenatori che hanno vinto per più volte il trofeo nazionale Allegri parte bene in ... calciomercato.it

Giordano esalta il Milan di Allegri: "Rido a sentire chi chiede il calcio spettacolo" - Intervistato dal quotidiano La Nuova Sardegna, l'ex attaccante del Napoli, Bruno Giordano, ha parlato della sfida che il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto contro il Napoli e della lotta Scudetto. tuttomercatoweb.com

Cagliari - Milan Squadra @skysport al completo e la firma di Massimiliano Allegri nel suo poster #seriea #calcio #Football - facebook.com facebook

#Allegri viene giustamente PUNITO! Il Milan pressa come una squadra che si deve salvare, si accende per sparute fiammate senza mai dare continuità al gioco offensivo. Quando si tratta di fare calcio, Allegri non sa cosa far fare ai suoi giocatori: palla a Modri x.com

