Gimenez infortunato | ecco il video social con il messicano con le stampelle

Santiago Gimenez, attaccante del Milan, ha subito un infortunio alla caviglia che ha richiesto un intervento chirurgico. Il video condiviso sui social da Gazzetta mostra il messicano con le stampelle, confermando i tempi di recupero stimati in diversi mesi. La società monitora attentamente la situazione per pianificare il percorso di riabilitazione e il ritorno in campo.

L'attaccante del Milan Santiago Gimenez si è operato alla caviglia e starà fuori per mesi. Il video social da Gazzetta.it. L'attaccante del Milan Santiago Gimenez, fuori causa dopo l'ultimo infortunio e costretto alle stampelle, appare in un video TikTok mentre scherza con la sorella. Il video ripreso da Gazzetta.it.

