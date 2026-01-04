Già del mestiere | Meloni sulla Mini chi c' è con lei

Durante le festività di fine anno, la premier Giorgia Meloni ha visitato Madrid, incontrando Santiago Abascal, leader di Vox e alleato di Fratelli d’Italia nel Parlamento europeo. L'evento ha rappresentato un momento di consolidamento delle relazioni tra i rispettivi schieramenti politici, sottolineando l'importanza di rapporti internazionali e alleanze strategiche nel contesto europeo.

La premier Giorgia Meloni ha trascorso parte delle festività di fine anno a Madrid, ospite di Santiago Abascal, leader di Vox e presidente del gruppo Patrioti per l'Europa al Parlamento UE, alleato di Fratelli d'Italia. Abascal ha condiviso sui social un post con un breve video e foto private dell'incontro. Nelle immagini, Meloni appare alla guida di una Mini Minor d'epoca rossa con strisce bianche, insieme ad Abascal sul sedile passeggero, su una strada residenziale. Altri scatti mostrano momenti familiari nella residenza del leader spagnolo: Meloni a tavola tiene in braccio Hernan, il figlio piccolo di Abascal, in una foto di gruppo con la madre della premier italiana, Lidia Bedman (compagna di Abascal e blogger) e la famiglia.

