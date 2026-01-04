Germani con grande cuore ma Sassari vince all’overtime 93-86 Gli highlights

Sconfitta in overtime per Germani Brescia, che al PalaSerradimigni affronta Sassari con grande determinazione. La partita si distingue per il carattere e il sacrificio dei biancoblù, rimasti in partita per tutta la durata, culminando in un overtime difficile da superare. Un risultato che, pur doloroso, mette in luce la tenacia della squadra e il suo spirito di lotta. Ecco gli highlights di una sfida intensa e combattuta.

Una sconfitta che brucia, ma che racconta anche molto del carattere della Germani Brescia. Al PalaSerradimigni i biancoblù giocano una partita di grande coraggio e sacrificio, restano agganciati alla gara per quaranta minuti e la trascinano fino all'overtime, prima di arrendersi alla maggiore.

