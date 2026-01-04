Gennaio da sfogliare a ’Passaggi libri e caffè’

A gennaio, Passaggi Libri e Caffè si propone come un punto di riferimento culturale, offrendo un ricco calendario di incontri e eventi. Tra poesia, scienza, narrativa e socialità, la libreria di piazza Sansovino si conferma come uno spazio aperto alla scoperta e al confronto, contribuendo a mantenere vivo il panorama culturale della città.

Poesia, scienza, narrativa e socialità: il nuovo anno si apre alla Passaggi Libri e Caffè con un calendario fitto di appuntamenti che attraversano generi e linguaggi, confermando la libreria di piazza Sansovino come uno degli spazi culturali più vivi della città. Il mese prende avvio nel segno della poesia con la rassegna del Circolo Culturale Bianchini 'Le poetesse e i poeti salutano la primavera', curata da Daniele Ricci. Venerdì 9 gennaio, alle 18.15, dialogheranno Angelo De Lucia, Marta Palma e Luca Tazzari; venerdì 16, alla stessa ora, sarà protagonista Adriana Renelli con ' L'ignoto Viaggio ', in un incontro che mette al centro la parola poetica come strumento di ascolto e relazione.

