Gelo sulla provincia di Lecco | ecco dove le temperature sono scese di più

Nella mattinata di sabato 3 gennaio, la provincia di Lecco ha registrato un calo significativo delle temperature, con alcune zone che hanno vissuto un gelo più intenso. Questo fenomeno atmosferico ha interessato diverse aree, influenzando la quotidianità e richiedendo attenzione alle condizioni climatiche. Di seguito, un approfondimento sulle località più colpite dal calo termico.

Il freddo pungente ha caratterizzato la mattinata di sabato 3 gennaio in tutta la provincia di Lecco. Le temperature minime registrate dalle centraline meteo del Centro Meteo Lombardo hanno evidenziato valori ampiamente sotto lo zero in numerosi comuni, con differenze significative tra le diverse.

