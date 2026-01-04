gelo insigne annuncio e svolta a sorpresa

Dopo la recente sconfitta contro il Napoli, il tecnico Sarri ha commentato lo stato attuale della Lazio e le prospettive di mercato. La partita ha evidenziato alcune criticità da affrontare, portando a una riflessione sulle strategie future della squadra. In questo contesto, si inserisce anche il nome di Gelo Insigne, che rappresenta una possibile svolta per la rosa biancoceleste.

La sconfitta contro il Napoli ha acceso il momento di difficoltà della Lazio con Sarri che ha fatto il punto su quello che è il mercato della Lazio. Sarri è stato diretto, la sua lettura è netta: “Siamo la seconda per falli fatti, facciamo pochi falli e siamo la più espulsa. Questi numeri non tornano”. Annuncio su Insigne alla Lazio (Ansa Foto) – calciomercato.it Il nodo vero è il mercato. L’allenatore ha parlato con la dirigenza. Ha indicato profili chiari. Lo dice senza giri di parole: “Ho fatto delle riunioni con il direttore sportivo. Ho spiegato che giocatori vorrei. Il resto dipende da loro”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Insigne e il Napoli, il grande gelo | Ma resta in Serie A - Continua il braccio di ferro tra Insigne e il Napoli, le parole di De Laurentiis allontanano il capitano azzurro: svolta sul futuro Dopo il riposo forzato contro Salernitana e Legia Varsavia, Lorenzo ... calciomercato.it

L’ultima prova del 2025 sfida il gelo del Nord. Udinese–Lazio cala il sipario su un anno in salita, fatto di ostacoli, ferite e orgoglio. Rammendata e provata, ma a petto in fuori. A soffiare amore ci pensano oltre 2.000 tifosi biancocelesti, pronti a spingere gli - facebook.com facebook