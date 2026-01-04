Nella mattinata del 4 gennaio 2026, la provincia di Como ha registrato temperature particolarmente basse, segnando un’intensa ondata di gelo. Alcune zone si sono distinte per le temperature più rigide, influenzando la quotidianità e le attività locali. Ecco una panoramica dei punti più freddi della provincia, per conoscere meglio le aree interessate da questo clima invernale.

Il freddo si è fatto sentire in modo deciso in tutta la provincia di Como nella mattinata di oggi, 4 gennaio 2026. Le temperature minime registrate dalle centraline meteo collegate al Centro Meteo Lombardo mostrano valori ampiamente sotto lo zero, con differenze anche marcate da comune a comune. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Gelo in provincia di Como: ecco dove sta facendo più freddo

