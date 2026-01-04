Gelo in provincia di Como | ecco dove sta facendo più freddo
Nella mattinata del 4 gennaio 2026, la provincia di Como ha registrato temperature particolarmente basse, segnando un’intensa ondata di gelo. Alcune zone si sono distinte per le temperature più rigide, influenzando la quotidianità e le attività locali. Ecco una panoramica dei punti più freddi della provincia, per conoscere meglio le aree interessate da questo clima invernale.
Il freddo si è fatto sentire in modo deciso in tutta la provincia di Como nella mattinata di oggi, 4 gennaio 2026. Le temperature minime registrate dalle centraline meteo collegate al Centro Meteo Lombardo mostrano valori ampiamente sotto lo zero, con differenze anche marcate da comune a comune. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Il saluto di Como al 2026: un Capodanno al gelo, ma con un pienone in piazza Cavour ed anche sul lungolago; A Como arriva il gelo ma forse è un po' troppo il sale sulle strade: Credo sia pericoloso per moto, scooter e bici; A Como arriva il gelo ma forse è un po' troppo il sale sulle strade: 'Credo sia pericoloso per moto, scooter e bici'; Irruzione artica tra San Silvestro e Capodanno: temperature in calo e gelate su tutta la provincia di Como.
Gelo in provincia di Como: ecco dove sta facendo più freddo - Il freddo si è fatto sentire in modo deciso in tutta la provincia di Como nella mattinata di oggi, 4 gennaio 2026. quicomo.it
Irruzione artica tra San Silvestro e Capodanno: temperature in calo e gelate su tutta la provincia di Como - Gelo in arrivo tra San Silvestro e Capodanno a causa di una massa di aria artica che si sta spingendo sull’Europa. espansionetv.it
Provincia, arriva il gelo per Capodanno Freddo intenso per l'ultimo giorno dell'anno. Secondo il Consorzio Lamma, in calo soprattutto le massime.... - facebook.com facebook
