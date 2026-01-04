Gaza Netanyahu | Grande intesa con Trump Condizione necessaria è disarmo di Hamas

Durante la visita negli Stati Uniti, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha riferito di un’ampia intesa con il presidente Donald Trump. Tra i punti principali, il leader israeliano ha sottolineato come il disarmo di Hamas sia una condizione essenziale per la stabilità nella regione. La discussione si è concentrata sulle strategie per garantire la sicurezza di Israele e sulla cooperazione tra i due governi.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, di ritorno dall’incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha dichiarato che “c’è stata una grande intesa generale durante la visita”. Parlando del suo viaggio in Florida all’inizio della riunione di gabinetto a Gerusalemme, ha affermato che Trump è stato “inequivocabile” su Gaza. “Ha detto questo: ‘La condizione necessaria è che Hamas disarmi ‘. Non c’è altra opzione”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

