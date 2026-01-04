Gattina stroncata dalla paura | Daiana uccisa dai botti

Un episodio tragico legato ai fuochi artificiali di Capodanno si è verificato a Crema, dove una gattina di nome Daiana è deceduta a causa del forte spavento. L'animale, impaurito e in preda al panico, non è riuscito a superare la paura, con conseguenze fatali. L’accaduto evidenzia le conseguenze dello stress che i botti possono causare agli animali domestici.

Crema, 4 gennaio 2026 (Cremona) – Inerme, con gli occhi sbarrati. Per il terrore che alla fine l’ha uccisa a causa dei fuochi artificiali di Capodanno. Daiana (nella foto), una gattina di appena due anni ospite del gattile di Crema, è stata trovata senza vita dalle volontarie la mattina del Primo Gennaio, quando sono andate a dar da mangiare a tutti gli animali ospitati nella struttura di via Giorgio De Chirico. La scena terribile. Scioccante la scena che si sono trovati davanti: Daiana non aveva retto al terrore innescato dai continui scoppi dei petardi, cui non riusciva inevitabilmente a sottrarsi non riuscendo neppure a trovare un riparo da quel “nemico rumoroso ma invisibile“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gattina stroncata dalla paura: Daiana uccisa dai botti Leggi anche: Gattina uccisa a sassate fuori scuola a Vignanello Leggi anche: Botti fortissimi vicino al canile. Tragedia nel box: “Nero ucciso dalla paura, stava per essere adottato dopo 10 anni”

