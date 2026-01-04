Gasperini chiude la sua storia E i tifosi incoronano Palladino

Con la conclusione dell’era Gasperini, i tifosi dell’Atalanta hanno espresso il loro sostegno a Palladino, nuovo allenatore. Durante la partita contro la Roma, il coro “Palladino alè alè” ha sottolineato il passaggio di testimone, segnando una fase di cambiamento per la squadra. Un momento che riflette la fiducia dei tifosi nel futuro e nella direzione presa dalla società.

"Palladino alè alè": il coro della curva alla fine di Atalanta-Roma sancisce il cambio della guardia. Pareggia quello per Gasperini, e chiude una storia che ormai diventa passato: non si sa dove andrà la Dea, ma di sicuro la strada è segnata. Il Grande Ex intanto ha incassato gli ultimi applausi ma non ha certo preso bene la sconfitta, e i due negli ultimi minuti non se la sono mandata a dire. Cose di campo, ovviamente si dice (e lo dice anche l'allenatore della Dea), di certo il "buffone" volato verso il tecnico nerazzurro (si dice fosse di Mancini) ha reso il tutto più incandescente. Gasp è uscito poi dal campo a passo svelto, sperava in un'altra festa, che invece gli han fatto i suoi vecchi giocatori: "Peccato aver preso il gol di Scalvini così a freddo – dirà poi ai microfoni delle Tv -.

