Gasperini torna a Bergamo con un risultato difficile, scontrandosi con il suo ex allievo Palladino, ora tecnico avversario. La partita ha mostrato un confronto tattico equilibrato, senza sconti per nessuno. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, ma anche spunti di riflessione sulle strategie di entrambe le squadre. Un incontro che conferma la crescita di Palladino e la solidità del suo lavoro.

Ritorno amaro per l’applauditissimo Gasperini a Bergamo, battuto tatticamente dall’allievo Palladino. L’ Atalanta bisognosa di punti per recuperare posizioni in classifica non ha fatto sconti al suo ex allenatore, sfruttando il fattore campo per imporsi per 1-0 al termine di una gara equilibrata, ma condotta tatticamente dai nerazzurri. Applausi prima del match per Gasp, soprattutto dalla Curva Nord (non dalla Sud polemica per le modalità del suo addio inatteso), ancora cori e striscioni durante la partita dagli ultrà, ma in campo una serata da dimenticare per il tecnico giallorosso e la sua Roma, ridimensionata nel gioco, senza spunti e carattere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gasp ai piedi della Dea. Nessuno sconto all’ex. Palladino risale ancora

Leggi anche: Palladino, dalla Juventus all’Atalanta: perché il tecnico della Dea fa paura ai nerazzurri

Leggi anche: Gasp, nessuno sconto a De Rossi. Roma show: un tris stende il Genoa. Per lo scudetto ora è lotta a cinque

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Bergamo, onora il Gasp! Nove anni non si possono dimenticare; Gasp ai piedi della Dea. Nessuno sconto all’ex. Palladino risale ancora; Bergamo, onora il Gasp: nove anni con la Dea non si possono dimenticare mai.

Gasp ai piedi della Dea. Nessuno sconto all’ex. Palladino risale ancora - L’Atalanta bisognosa di punti per recuperare posizioni in classifica non ha fatto sconti al suo ex ... sport.quotidiano.net