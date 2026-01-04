Galleria strada Valnerina Enrico Melasecche | Progettazione preliminare di un’opera da oltre cento milioni è ridicolo
La Galleria strada Valnerina rappresenta un intervento infrastrutturale di grande rilievo. Tuttavia, le recenti dichiarazioni di Enrico Melasecche evidenziano come la stima di un milione di euro per la progettazione preliminare, rispetto a un valore complessivo superiore a cento milioni, possa apparire riduttiva. Questa discrepanza solleva questioni sulla pianificazione e sulla corretta allocazione delle risorse per un progetto di tale portata.
“Ottenere 1 milione per la progettazione preliminare di un’opera che probabilmente costa cento milioni e molto di più è solo ridicolo. Il problema serio è realizzare invece le grandi opere che interessano la stragrande maggioranza dei ternani in un rapporto di urgenza ed importanza di 1 a 100. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Terni, nuovo look per la strada Valnerina: “Due chilometri di galleria per incrementare i livelli di sicurezza, servizio e comfort”
Leggi anche: Terni, Enrico Melasecche: "Pentima e campus urbano per una strategia di sviluppo integrata dell'università in città"
Terni, fondi per progetto galleria parallela alla S.S. Valnerina nei pressi della Cascata - C’è la disponibilità di fondi necessari per la progettazione di una galleria di circa 2 km che costeggi la S. umbria24.it
Terni, veicolo a fuoco nella galleria Valnerina - Terni, 29 settembre 2024 – A causa di un veicolo in fiamme nella galleria Valnerina, la strada statale 79 bis “Ternana” è temporaneamente chiusa al traffico tra i km 21,000 e 24,000, nel comune di ... lanazione.it
Centauro muore lungo la Valnerina. Fatale lo schianto in galleria - L’uomo, Giuseppe Soli, residente a Spello, stava percorrendo la strada provinciale 209 verso Preci in sella alla sua Honda. lanazione.it
