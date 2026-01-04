La Galleria strada Valnerina rappresenta un intervento infrastrutturale di grande rilievo. Tuttavia, le recenti dichiarazioni di Enrico Melasecche evidenziano come la stima di un milione di euro per la progettazione preliminare, rispetto a un valore complessivo superiore a cento milioni, possa apparire riduttiva. Questa discrepanza solleva questioni sulla pianificazione e sulla corretta allocazione delle risorse per un progetto di tale portata.

“Ottenere 1 milione per la progettazione preliminare di un’opera che probabilmente costa cento milioni e molto di più è solo ridicolo. Il problema serio è realizzare invece le grandi opere che interessano la stragrande maggioranza dei ternani in un rapporto di urgenza ed importanza di 1 a 100. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Galleria strada Valnerina, Enrico Melasecche: “Progettazione preliminare di un’opera da oltre cento milioni è ridicolo”

Terni, fondi per progetto galleria parallela alla S.S. Valnerina nei pressi della Cascata - C’è la disponibilità di fondi necessari per la progettazione di una galleria di circa 2 km che costeggi la S. umbria24.it