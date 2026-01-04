Galappennino | una notte magica ricca di emozioni e sorprese inaspettate

Galappennino offre un’esperienza unica, una notte ricca di emozioni e sorprese inattese. Tra gli eventi, il coinvolgente momento in cui Carolina Kostner, a bordo pista, si emoziona ricordando i suoi importanti successi sportivi. Un’occasione per vivere un’atmosfera autentica e suggestiva, immersi in un contesto che celebra il talento e la passione. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati e gli amanti delle emozioni genuine.

Carolina Kostner che a bordo pista si emoziona quando vengono ricordati al pubblico i suoi straordinari successi sportivi. Il presidente della Polisportiva Fanano Mattia Piccinelli che a fine serata si inginocchia per chiedere alla sua compagna Cecilia Sargenti di sposarlo. Gli occhi lucidi di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Galappennino: una notte magica ricca di emozioni e sorprese inaspettate Leggi anche: Ballando con le Stelle: Analisi della Terza Puntata tra Emozioni Intense e Sorprese Inaspettate Leggi anche: Minnesota ferma Oklahoma City, Boston supera Miami: notte Nba ricca di sorprese Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Fanano accende la notte del ghiaccio e della musica: Carolina Kostner e Mimì protagoniste del Galappennino. Magia, tamburi e giocoleria . Successo per la ’Notte magica’ - Una folla entusiasta e divertita ha invaso la città attirata da una serata ricca di magia e spettacoli. lanazione.it #Fanano si prepara a una notte magica! Sabato 3 gennaio il Galappennino porta sul ghiaccio stelle del pattinaggio e della musica: #CarolinaKostner, la giovane Mimì e un cast d’eccezione per uno show unico. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.