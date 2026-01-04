Gabi fa la differenza | Conegliano vince il duello d’alta quota della 18ma di A1 con Novara

Nella 18ª giornata di Serie A1 femminile, Conegliano si impone su Novara con un risultato di 3-1. La vittoria è stata determinata anche dalla presenza di Gabi, un elemento chiave per la squadra veneta. Questa partita ha evidenziato l'importanza di giocatrici di livello nel delineare gli equilibri del campionato, offrendo uno spettacolo ricco di contenuti tecnici e intensità.

C’è chi ha Gabi e chi no e, in gran parte delle occasioni, questo aspetto fa la differenza. E’ il caso dell’incontro clou della 18ª giornata di Serie A1 femminile dove è la Prosecco Doc Imoco Conegliano a prendersi la scena, superando 3-1 la Igor Gorgonzola Novara al termine di una sfida intensa, spettacolare e ricca di contenuti tecnici. Al Palaverde va in scena una partita degna dell’etichetta di big match, con continui cambi di inerzia, lunghi scambi e momenti di altissima qualità. Conegliano conferma la propria solidità e la capacità di crescere alla distanza, reagendo al set iniziale perso e imponendo progressivamente ritmo, fisicità e profondità di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

