Furti di rame nelle scuole a Carrara blitz della polizia | due denunciati per furto aggravato
Recentemente, a Carrara, sono stati segnalati diversi casi di furto di rame all’interno di edifici scolastici. La polizia ha effettuato un intervento che ha portato alla denuncia di due persone per furto aggravato. Questi episodi evidenziano la necessità di rafforzare le misure di sicurezza nelle strutture pubbliche per prevenire simili reati.
CARRARA – . L’operazione trae origine da un intervento della volante del commissariato di Carrara a seguito di un sopralluogo per furto. Poi una mirata attività di osservazione e controllo, disposta e coordinata dal primo dirigente della polizia Pietro Scaramella per contrastare il fenomeno a seguito, in particolare, di una serie di furti di rame perpetrati in danno di alcuni istituti scolastici presenti nel territorio di Carrara. Alcune auto civetta per diversi giorni e diverse notti hanno pattugliato il territorio ponendo particolare attenzione alle scuole,non ancora oggetto di azioni predatorie. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
