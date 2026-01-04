Furti di rame nelle scuole a Carrara blitz della polizia | due denunciati per furto aggravato

Recentemente, a Carrara, sono stati segnalati diversi casi di furto di rame all’interno di edifici scolastici. La polizia ha effettuato un intervento che ha portato alla denuncia di due persone per furto aggravato. Questi episodi evidenziano la necessità di rafforzare le misure di sicurezza nelle strutture pubbliche per prevenire simili reati.

