Fuga | il nuovo thriller di Harlan Coben tra segreti di famiglia e svolte estreme

La serie: Fuga (2026) Titolo originale: Run Away Ideatore: Harlan Coben Regia: Vari Sceneggiatura: Danny Brocklehurst, Tom Farrelly, Amanda Duke Genere: Thriller, Drammatico Cast: James Nesbitt, Minnie Driver, Ruth Jones, Alfred Enoch, Ellie de Lange, Lucian Msamati Durata: 8 episodi (circa 50 minuti) Dove l'abbiamo visto: Netflix Distribuzione in Italia: Netflix Trama: Simon Greene è un padre che non accetta la scomparsa della figlia Paige, caduta nella dipendenza e sparita senza lasciare traccia. Quando un tentativo di ritrovarla sfocia in un'aggressione ripresa dai cellulari e in un omicidio che lo rende il principale sospettato, Simon si ritrova intrappolato in una spirale di segreti, bugie e indagini parallele.

