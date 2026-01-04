Fuga di gas in via Piacenza zona di Staglieno chiusa al traffico Cimitero evacuato

Questa mattina, in via Piacenza, nella zona di Staglieno, si è verificata una fuga di gas che ha richiesto la chiusura al traffico e l’evacuazione di parte del cimitero. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno gestendo l’intervento per garantire la sicurezza dei residenti e dei visitatori. Sono in corso le operazioni di verifica e messa in sicurezza dell’area.

Disagi si registrano questa mattina in via Piacenza in Val Bisagno nella zona del cimitero di Staglieno per una fuga di gas: zona chiusa al traffico, parte del cimitero evacuato. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Fuga di gas in via Piacenza, zona di Staglieno chiusa al traffico. Cimitero evacuato Leggi anche: Fuga di gas in via Piacenza, zona di Staglieno chiusa al traffico. Cimitero evacuato Leggi anche: Fuga di gas a Torino Rebaudengo: strada chiusa, evacuato un palazzo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Val Bisagno: fuga di gas, traffico deviato e chiusure; Fuga di gas in via Piacenza, zona di Staglieno chiusa al traffico. Cimitero evacuato; Fuga di gas in via Piacenza, chiusa una entrata del cimitero di Staglieno; Via Piacenza chiusa per fuga di gas. Stanno intervenendo i vigili del fuoco. Fuga di gas in via Piacenza, zona di Staglieno chiusa al traffico. Cimitero evacuato - Disagi si registrano questa mattina in via Piacenza in Val Bisagno nella zona del cimitero di Staglieno per una fuga di gas: zona chiusa al traffico, parte ... ilsecoloxix.it

Genova, fuga di gas in via Piacenza - Continua il presidio della Polizia Locale in via Piacenza, dove questa mattina è avvenuta una fuga di gas. rainews.it

Fuga di gas in via Piacenza a Genova, chiusa un’entrata del cimitero di Staglieno - Fuga di gas in via Piacenza a Genova: chiusa un’entrata del cimitero di Staglieno, traffico deviato e intervento di vigili del fuoco e Ireti. ligurianotizie.it

Staglieno, via Piacenza ancora chiusa per fuga di gas - facebook.com facebook

Allarme fuga di gas a Staglieno, traffico deviato in via Piacenza x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.