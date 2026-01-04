Fuga dalla Toscana la storia di Virginia | Salari fermi e servizi da potenziare

La Toscana continua a perdere cittadini all’estero, con oltre 7.000 partenti nel 2024 e più di 241.000 residenti fuori regione al gennaio 2025. La storia di Virginia evidenzia le ragioni di questa migrazione: salari stagnanti e servizi da migliorare. Un fenomeno che riflette le sfide economiche e sociali della regione, con impatti sulla sua crescita e sul benessere dei residenti.

Pistoia, 4 gennaio 2026 – Oltre settemila toscani partiti per l'estero nel 2024 e più di 241mila corregionali residenti fuori dal confini nazionali al 1° gennaio 2025. Sono alcuni dei dati emersi dal Rapporto Italiani nel mondo 2025 della Fondazione Migrantes, presentato nelle scorse settimane anche in Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze. Uno studio dedicato non solo all'evoluzione del fenomeno in cifre, ma anche ai suoi aspetti antropologici. Tra il 2006 e il 2024, sempre in base al rapporto, l'emigrazione italiana è diventata un fenomeno strutturale. Dopo la crisi del 2008, il numero degli espatri è cresciuto costantemente, raggiungendo nel 2024 un record storico.

