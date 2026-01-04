Frosinone | deve scontare pena ma non e’ rintracciabile arrestata 49enne in Piemonte

I carabinieri di Pontecorvo, in provincia di Frosinone, hanno rintracciato e arrestato una donna di 49 anni, già nota alle forze dell’ordine. La persona, che deve ancora scontare una pena, era irreperibile e si trovava in Piemonte al momento dell’arresto. L’operazione si inserisce nell’attività di prevenzione e controllo del territorio svolta dalle forze dell’ordine nella zona.

I carabinieri della stazione di Pontecorvo, situata nella provincia di Frosinone, hanno effettuato il rintraccio e l’arresto di una donna di 49 anni, già nota alle forze dell’ordine per i suoi precedenti. Questa donna deve scontare una pena residua di 2 anni e 6 mesi di reclusione, oltre a dover versare una multa di 2.600 euro, a causa di una serie di reati gravi, che includono furto, truffa, appropriazione indebita, estorsione e minaccia, tutti commessi in un arco di tempo che va dal 2013 al 2024. Inizialmente, la donna risultava non rintracciabile, ma grazie a un’accurata e attenta attività di monitoraggio condotta dai carabinieri, è stato possibile scoprire che si trovava in Piemonte, precisamente nel Comune di residenza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Frosinone: deve scontare pena ma non e’ rintracciabile, arrestata 49enne in Piemonte Leggi anche: "Ha maltrattato i fratelli", 49enne arrestato: deve scontare 2 anni di reclusione Leggi anche: Deve scontare una pena di 4 anni e mezzo: rintracciato e portato in carcere Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Tentato omicidio, esce dal carcere dopo 8 anni e viene espulso dall'Italia; Frosinone - Fine pena e immediata espulsione: cittadino tunisino scortato al CPR di Potenza; Dodici mesi segnati da lutti e tragedie; Maltratta e minaccia di morte la compagna: braccialetto elettronico per un 37enne. Frosinone: deve scontare pena ma non e’ rintracciabile, arrestata 49enne in Piemonte - I carabinieri della stazione di Pontecorvo, situata nella provincia di Frosinone, hanno effettuato il rintraccio e l'arresto di una donna di 49 anni, già ... romadailynews.it Parà morto nel 1999, condanna per omicidio definitiva. Luigi Zabara scappa ma poi si costituisce: deve scontare 9 anni - Quindi, per Luigi Zabara, 48enne residente a Castro dei Volsci, stavano per spalancarsi le porte del carcere. ilmessaggero.it Il mercato deve ancora iniziare ma intanto abbiamo comprato Ribery! Capito sì Parola ai tifosi Per rivedere la nostra diretta https://youtu.be/GAI1d_RYaakfeature=shared #FrosinoneSpezia #Frosinone #Calcio #SerieB - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.