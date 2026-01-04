Frosinone | deve scontare pena ma non e’ rintracciabile arrestata 49enne in Piemonte

I carabinieri di Pontecorvo, in provincia di Frosinone, hanno rintracciato e arrestato una donna di 49 anni, già nota alle forze dell’ordine. La persona, che deve ancora scontare una pena, era irreperibile e si trovava in Piemonte al momento dell’arresto. L’operazione si inserisce nell’attività di prevenzione e controllo del territorio svolta dalle forze dell’ordine nella zona.

I carabinieri della stazione di Pontecorvo, situata nella provincia di Frosinone, hanno effettuato il rintraccio e l’arresto di una donna di 49 anni, già nota alle forze dell’ordine per i suoi precedenti. Questa donna deve scontare una pena residua di 2 anni e 6 mesi di reclusione, oltre a dover versare una multa di 2.600 euro, a causa di una serie di reati gravi, che includono furto, truffa, appropriazione indebita, estorsione e minaccia, tutti commessi in un arco di tempo che va dal 2013 al 2024. Inizialmente, la donna risultava non rintracciabile, ma grazie a un’accurata e attenta attività di monitoraggio condotta dai carabinieri, è stato possibile scoprire che si trovava in Piemonte, precisamente nel Comune di residenza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

