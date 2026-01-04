Frontale tra auto sul litorale romano | tre morti e un ferito grave Tra le vittime una coppia di coniugi

Un incidente frontale sulla via Laurentina di Roma ha causato tre decessi e un ferito grave. Tra le vittime vi sono una coppia di coniugi. L’incidente è avvenuto ieri sera sul litorale romano, provocando notevoli disagi e richiedendo interventi delle autorità. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente.

Roma, 4 gennaio 2026 – È di tre morti e un ferito grave il bilancio del gravissimo incidente accaduto ieri sera sulla via Laurentina di Roma. Erano circa le 21.30 quando – all'altezza di via Colli Marini, zona Tor San Lorenzo, sul litorale romano – due auto sono entrate in collisione con uno scontro frontale devastante. Secondo una prima ricostruzione, una Nissan Juke guidata da un 37enne romano avrebbe perso il controllo della strada in curva, invadendo la corsia opposta. E proprio in quel momento arrivva un'altra auto, un'Alfa Romeo. L'impatto non la lasciato scampo all'automobilista della Juke e alla coppia di coniugi a bordo dell'Alfa: un 70enne e la moglie di 64 ann i.

Frontale tra auto sul litorale romano: tre morti e un ferito grave. Tra le vittime, una coppia di coniugi - Le vittime sono il 37enne Antonio Arminio, il 70enne Giovanni Rossi e la moglie Rita Di Napoli, 64 anni. quotidiano.net

Frontale tra due auto alle porte d Roma, tre morti e un ferito grave - E' il bilancio di un incidente automobilistico avvenuto ieri sera nella zona di Tor San Lorenzo a Roma. ansa.it

