Frontale fra due auto provoca la carambola | sei feriti

Un incidente frontale sulla regionale 429 a San Miniato ha coinvolto due auto, provocando una carambola e sei feriti. L’incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22, coinvolgendo anche altre tre vetture in transito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e prestare assistenza ai feriti.

SAN MINIATO – Carambola fra auto sulla regionale 429 a San Miniato: sei i feriti. L’incidente è avvenuto intorno alle 22 di ieri (3 gennaio): due le autovetture coinvolte in un uno scontro frontale, nel sinistro coinvolte altre tre auto in transito. Il personale dei vigili del fuoco ha consentito al conducente di una delle auto ad uscire dall’abitacolo per poi consegnarlo al personale sanitario presente. Quattro le ambulanze intervenute che han trasportato i feriti all’ospedale di Empoli. Sul posto i carabinieri di Santa Croce e il radiomobile di San Miniato per i rilievi di propria competenza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Violenta carambola fra due auto, una si cappotta contro un mezzo in sosta: due feriti in ospedale Leggi anche: Sabbioneta, il tamponamento e poi il frontale: carambola sulla provinciale con un’auto ribaltata e due feriti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Frontale tra due auto: tre feriti e strada chiusa, poi riaperta a senso unico alternato; Ha un infarto mentre è alla guida: frontale tra due auto a Talamona; Incidente Casilina, schianto frontale tragico; Talamona, scontro frontale tra due anziani sulla ex SS38: un ferito grave. Violento scontro frontale tra due auto sulla provinciale (FOTO): in azione i soccorsi, tre persone ferite - Violento scontro frontale tra due auto nelle prime ore di sabato 3 gennaio sulla Sp37 a Barghe, in Valsabbia: in azione i soccorsi, tre persone ferite. ildolomiti.it

Scontro frontale tra due auto a Caldes, sette feriti - Un grave incidente frontale è accaduto ieri pomeriggio un Val di Sole, tra Caldes e Cavizzana. ladigetto.it

Sampierdarena, fugge all’alt della polizia e provoca un frontale: tre feriti nella notte - Incidente nella notte a Sampierdarena: auto in fuga all’alt della polizia provoca uno scontro frontale. ligurianotizie.it

Scontro frontale tra due auto a Caldes, sette feriti - facebook.com facebook

Scontro frontale tra due auto nella notte di San Silvestro: quattro feriti, tre gravi x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.