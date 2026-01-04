Friuliincendio di vaste proprorzioni

Un incendio boschivo di grandi dimensioni si è sviluppato nel comune di Lauco, in provincia di Udine. L'incendio, iniziato ieri sera intorno alle 21 nei pascoli sopra la frazione di Buttea, è ancora in corso. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per contenere le fiamme e limitare i danni. La situazione rimane sotto controllo mentre le operazioni di spegnimento proseguono sul territorio.

0.48 Incendio boschivo di vasta portata nel comune di Lauco (Udine),ancora in corso I vigili del fuoco sono intervenuti ieri,intorno alle 21, dopo la segnalazione di un incendio nei pascoli sopra la frazione di Buttea. La squadra di Tolmezzo, con autopompa e autocarro AIB, è arrivata prontamente sul posto per cercare di domare le fiamme, che potrebbero coprire circa 10 ettari. Nella notte, il Corpo Forestale Regionale (CFR) è stato attivato per supportare l'intervento. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

