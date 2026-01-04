Freddo aumentano a Trento i posti letto per chi non ha un luogo in cui andare

A Trento, con l’arrivo delle temperature più rigide, è stato attivato il “piano freddo” per incrementare i posti letto disponibili per chi si trova senza un'abitazione. Questa misura straordinaria mira a offrire supporto e sicurezza a chi si trova in difficoltà durante le notti più fredde, garantendo un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze delle persone senza dimora.

Visto il calo delle temperature in questi giorni è stato attivato il "piano freddo", misura straordinaria per potenziare l'offerta degli interventi a favore delle persone senza dimora. Dal 30 dicembre scorso è stato previsto l'incremento di 40 posti letto aggiuntivi messi a disposizione sia.

PAT * PIANO FREDDO: «40 NUOVI POSTI LETTO PER PERSONE SENZA DIMORA, 262 POSTI COMPLESSIVI GARANTITI DAL SISTEMA DI ACCOGLIENZA» - Visto il calo delle temperature in questi giorni è stato attivato il "piano freddo", misura straordinaria per potenziare l'offerta degli interventi a favore ... agenziagiornalisticaopinione.it

