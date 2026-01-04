freccette luke littler si riconferma campione del mondo montepremi da urlo per il fenomeno inglese

Luke Littler si riconferma campione del mondo di freccette, vincendo il PDC World Darts Championship 2026 a Londra. Con questa vittoria, il giocatore inglese rafforza il suo status di top nel settore, aggiudicandosi anche un importante montepremi. La manifestazione si è svolta nell’atmosfera unica di Alexandra Palace, confermando ancora una volta la sua posizione tra i migliori atleti di questo sport.

Luke Littler si conferma il giocatore di freccette più forte al mondo e chiude in bellezza un percorso straordinario, vincendo in grande stile il PDC World Darts Championship 2026 nel suggestivo scenario di Alexandra Palace a Londra. Il diciottenne inglese difende quindi con successo il titolo iridato ottenuto nella passata edizione del torneo e diventa il quarto uomo della storia a laurearsi Campione del Mondo per almeno due anni di fila dopo Phil Taylor, Adrian Lewis e Gary Anderson, intascando un assegno record da un milione di sterline. Il numero uno al mondo ha dato spettacolo per tutta la manifestazione, perdendo nel complesso appena tre set (di cui due nell’ottavo vinto 4-2 contro Rob Cross) prima dell’ultimo atto odierno in cui partiva largamente favorito. 🔗 Leggi su Oasport.it

