Frattesi verso la cessione | apertura al Galatasaray ecco la formula | CMIT

Frattesi, centrocampista classe ’99 dell’Inter, sembra aprire alla possibilità di un trasferimento al Galatasaray. Dopo aver respinto le offerte del Fenerbahçe nelle scorse settimane, il giocatore si trova attualmente ai margini della rosa nerazzurra. La trattativa potrebbe svilupparsi con una formula ancora da definire, segnando un possibile nuovo passo nella carriera del calciatore.

Il classe ’99 è ai margini dell’Inter e negli ultimi giorni aveva respinto le avances del Fenerbahce. La pista Juve perde quota Frattesi ha respinto la corte del Fenerbahce, mentre ha aperto agli storici rivali del Galatasaray. Questo è quanto appreso da Calciomercato.it. Evidentemente il classe ’99 ha capito che l’opzione Juventus, la sua preferita, non è percorribile almeno in questa sessione di mercato. Frattesi verso la cessione: apertura al Galatasaray, ecco la formula (AnsaFoto) – Calciomercato.it La trattativa tra Galatasaray e Inter è già iniziata. Il club di Istanbul, che l’estate scorsa ha provato a prendersi Calhanoglu, sarebbe pronto a mettere sul piatto 3035 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Frattesi-Juve, l'Inter apre alla cessione con una formula precisa: spuntano le prime cifre; Repubblica - Chivu apre il «caso» Frattesi: Juve e Fenerbahçe alla finestra. In caso di cessione; Frattesi, nessuna lite: ecco a cosa si riferiva Chivu. Cessione? Inter subito su un profilo; TS - Inter-Palestra, a gennaio affare difficilissimo: servirebbe una cessione pesante. Su Frattesi piccolo cortocircuito.

