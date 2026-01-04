Frattesi Juventus in un vicolo cieco | questo aspetto sta bloccando l’approdo a Torino! E il Galatasaray…Gli ultimissimi sviluppi
Le trattative che coinvolgono Frattesi e la Juventus sembrano aver incontrato un ostacolo, rallentando il possibile trasferimento a Torino. Anche il interesse del Galatasaray rimane in sospeso, mentre le ultime notizie indicano una fase di stallo nelle negoziazioni. Ecco gli aggiornamenti più recenti sulle vicende di mercato che coinvolgono il centrocampista e le squadre interessate.
Frattesi Juventus è finito in un vicolo cieco: c’è un fattore che sta bloccando l’approdo in bianconero! E il Galatasaray.Gli aggiornamenti. Il futuro di Davide Frattesi è un rebus che si gioca su due tavoli molto diversi: quello bloccato della Serie A e quello, decisamente più ricco e frenetico, della Süper Lig turca. A fare il punto della situazione sul canale YouTube di Fabrizio Romano sono intervenuti lo stesso esperto di mercato e il collega Matteo Moretto, delineando uno scenario che vede la Juventus sempre più lontana e il Galatasaray in forte pressing. Juventus in un vicolo cieco: il “No” dell’Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
