In vista del mercato di gennaio, si intensificano le voci sul possibile addio di Frattesi dall’Inter, con interessamenti concreti da parte di club turchi. Il centrocampista ex Sassuolo potrebbe lasciare Milano, aprendo a scenari diversi per il reparto mediano nerazzurro. Resta da capire quale sarà la decisione definitiva e se arriverà un nome a sorpresa per rinforzare la rosa in questa finestra di mercato.

Inter News 24 Frattesi Inter, l’ex Sassuolo in uscita verso la Turchia? Quale sarà il futuro dell’incursore nerazzurro in questa sessione invernale di calciomercato. Il centrocampo nerazzurro potrebbe cambiare volto nel mercato di gennaio, con Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 ex Sassuolo, che resta uno dei principali indiziati a lasciare la squadra di Cristian Chivu, allenatore romeno attento all’equilibrio e all’intensità in mezzo al campo. Occhio a come può evolversi la situazione in casa nerazzurra. Frattesi continua a essere considerato in uscita dall’Inter, con il Galatasaray che nelle ultime settimane ha mantenuto alta la pressione sul club milanese. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Frattesi Inter, occhio al mercato di gennaio: possibile addio e nome a sorpresa per il centrocampo

“Frattesi-Galatasaray: i turchi offrono all’Inter 5 milioni per il prestito + 30 per il diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Discussione sulle condizioni che l’Inter vorrebbe legare a poche presenze. A Frattesi offerto ingaggio importante” (Fab - facebook.com facebook

#Inter, quando si può chiudere #Frattesi al #Galatasaray x.com