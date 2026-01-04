La trattativa per il trasferimento di Frattesi all’Inter si arricchisce di un nuovo sviluppo, con il Galatasaray che si inserisce nella corsa. Secondo fonti turche, il giocatore avrebbe già dato il suo consenso, aprendo uno scenario interessante per il mercato estivo. Resta da seguire l’evoluzione delle trattative e le eventuali decisioni delle società coinvolte.

Inter News 24 Frattesi Inter, irrompe anche il Galatasaray e vuole fare sul serio! L’indiscrezione dalla Turchia: il giocatore avrebbe già dato l’ok. Il calciomercato invernale entra nel vivo e l’ Inter si prepara a gestire una possibile uscita pesante nel reparto mediano. Il Galatasaray, club campione di Turchia e sempre molto attivo sulle piazze internazionali, ha deciso di rompere gli indugi puntando tutto su Davide Frattesi. Secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik, la dirigenza di Istanbul ha individuato nel centrocampista della Nazionale italiana il rinforzo ideale per alzare il livello qualitativo della rosa e prosegue i preparativi senza rallentamenti per chiudere l’operazione in tempi brevi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Frattesi Inter, irrompe anche il Galatasaray e vuole fare sul serio! L’indiscrezione dalla Turchia: il giocatore avrebbe già…

