Frattesi Inter irrompe anche il Galatasaray e vuole fare sul serio! L’indiscrezione dalla Turchia | il giocatore avrebbe già…
La trattativa per il trasferimento di Frattesi all’Inter si arricchisce di un nuovo sviluppo, con il Galatasaray che si inserisce nella corsa. Secondo fonti turche, il giocatore avrebbe già dato il suo consenso, aprendo uno scenario interessante per il mercato estivo. Resta da seguire l’evoluzione delle trattative e le eventuali decisioni delle società coinvolte.
Inter News 24 Frattesi Inter, irrompe anche il Galatasaray e vuole fare sul serio! L’indiscrezione dalla Turchia: il giocatore avrebbe già dato l’ok. Il calciomercato invernale entra nel vivo e l’ Inter si prepara a gestire una possibile uscita pesante nel reparto mediano. Il Galatasaray, club campione di Turchia e sempre molto attivo sulle piazze internazionali, ha deciso di rompere gli indugi puntando tutto su Davide Frattesi. Secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik, la dirigenza di Istanbul ha individuato nel centrocampista della Nazionale italiana il rinforzo ideale per alzare il livello qualitativo della rosa e prosegue i preparativi senza rallentamenti per chiudere l’operazione in tempi brevi. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Lookman Juve, dalla Turchia non hanno dubbi: ha già detto sì al Galatasaray, Osimhen decisivo nella scelta del giocatore! Cosa è successo
Leggi anche: Dalla Turchia: il Galatasaray punta un titolare del Napoli già per gennaio
In Turchia – Frattesi, pronta spedizione Galatasaray: la cifra proposta all’Inter. Il giocatore… - Il centrocampista dell'Inter sta valutando l'offerta del club turco che è pronto a dare l'assalto al giocatore: offerta pronta all'Inter ... msn.com
Frattesi vuole lasciare l’Inter: il punto. Bivio Calhanoglu: “La società potrebbe anche…” - Il punto sul mercato in uscita dell'Inter: Frattesi resta un potenziale partente ma occhio alla situazione Calhanoglu ... msn.com
Inter: Frattesi in Turchia, Calhanoglu verso il rinnovo - L’ex Sassuolo deve convincersi a trasferirsi a Istanbul, mentre in Turchia sono anche convinti che il Galatasaray possa tornare alla carica già a gennaio per Hakan Calhanoglu. corrieredellosport.it
Frattesi sembrerebbe voler lasciare la squadra di Milano, in cui sta trovando pochissimo spazio Su di lui Juventus e Galatasaray Dove dovrebbe andare secondo voi ©Image Photo Agency #calcio #football #frattesi #inter #juventus galatasaray - facebook.com facebook
#Inter, #Frattesi verso il #Fenerbahçe: ecco cosa manca. E #Calhanoglu… x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.