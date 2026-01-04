Frattesi Galatasaray Moretto svela | Offerta importante per l’ingaggio ma i due club devono risolvere un discorso 

Moretto ha rivelato che Frattesi ha ricevuto un’offerta importante da parte del Galatasaray, in vista di un possibile trasferimento. Tuttavia, le trattative tra i due club devono ancora trovare un accordo definitivo. La situazione rimane in fase di sviluppo, con i dettagli dell’accordo ancora da definire. La vicenda evidenzia le negoziazioni in corso per il futuro del centrocampista, tra interesse e questioni da risolvere tra le parti coinvolte.

Inter News 24 Frattesi Galatasaray, Moretto annuncia la grande offerta arrivata al giocatore per lo stipendio. Ma le due società devono risolvere un discorso per chiudere l’affare. Continuano ad intensificarsi le voci sul futuro di Davide Frattesi. In queste ore si sta parlando con forza dell’inserimento del Galatasaray, pronto ad acquistare il centrocampista. A tal proposito, ha parlato il noto esperto di mercato Matteo Moretto, che ha svelato la ricca offerta dei turchi per lo stipendio dei calciatori, indicando anche cosa serve per chiudere l’affare. L’INGAGGIO OFFERTO A FRATTESI – « La verità è che la proposta scritta del Gala a Frattesi è molto importante, uno stipendio che in Italia non tutti possono permettersi: mi hanno detto che supera i 4,5 milioni di euro, è intorno ai 5. 🔗 Leggi su Internews24.com

