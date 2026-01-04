Frattesi Galatasaray Moretto svela | Offerta importante per l’ingaggio ma i due club devono risolvere un discorso 

Da internews24.com 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Moretto ha rivelato che Frattesi ha ricevuto un’offerta importante da parte del Galatasaray, in vista di un possibile trasferimento. Tuttavia, le trattative tra i due club devono ancora trovare un accordo definitivo. La situazione rimane in fase di sviluppo, con i dettagli dell’accordo ancora da definire. La vicenda evidenzia le negoziazioni in corso per il futuro del centrocampista, tra interesse e questioni da risolvere tra le parti coinvolte.

Inter News 24 Frattesi Galatasaray, Moretto annuncia la grande offerta arrivata al giocatore per lo stipendio. Ma le due società devono risolvere un discorso per chiudere l’affare. Continuano ad intensificarsi le voci sul futuro di Davide Frattesi. In queste ore si sta parlando con forza dell’inserimento del Galatasaray, pronto ad acquistare il centrocampista. A tal proposito, ha parlato il noto esperto di mercato Matteo Moretto, che ha svelato la ricca offerta dei turchi per lo stipendio dei calciatori, indicando anche cosa serve per chiudere l’affare. L’INGAGGIO OFFERTO A FRATTESI – « La verità è che la proposta scritta del Gala a Frattesi è molto importante, uno stipendio che in Italia non tutti possono permettersi: mi hanno detto che supera i 4,5 milioni di euro, è intorno ai 5. 🔗 Leggi su Internews24.com

frattesi galatasaray moretto svela offerta importante per l8217ingaggio ma i due club devono risolvere un discorso160

© Internews24.com - Frattesi Galatasaray, Moretto svela: «Offerta importante per l’ingaggio, ma i due club devono risolvere un discorso» 

Leggi anche: Frattesi Galatasaray, Moretto conferma: «Discussioni in corso, le cifre» 

Leggi anche: Assalto Galatasaray a Frattesi: pronta maxi offerta all’Inter

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

frattesi galatasaray moretto svelaMoretto: “Inter e Galatasaray in trattativa per Frattesi. Operazione da 35 milioni” - Matteo Moretto, tramite X, ha parlato del futuro di Davide Frattesi: "Inter e Galatasaray sono in trattativa per Davide Frattesi. tuttojuve.com

frattesi galatasaray moretto svelaMoretto: “Frattesi apre al Galatasaray, trattativa in corso. Le cifre e novità formula” - Ma non per trasferirsi alla Juve, che non ha mai presentato un'offerta valida ... msn.com

frattesi galatasaray moretto svelaJuve, Frattesi si allontana: il calciatore dell'Inter apre al passaggio nel Galatasay - Secondo quanto riferito da Moretto, il club turco sta trattando con l'Inter per l'acquisizione del mediano a 35 milioni ... it.blastingnews.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.