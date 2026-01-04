Frattesi Galatasaray Moretto conferma | Discussioni in corso le cifre 

Sul fronte mercato, il trasferimento di Frattesi al Galatasaray si arricchisce di nuovi dettagli. Moretto conferma che le trattative sono in corso e fornisce indicazioni sulle cifre coinvolte. La possibile operazione si inserisce tra le opportunità per il centrocampista, mentre le trattative proseguono tra le parti interessate. La situazione resta da seguire attentamente nelle prossime settimane.

Inter News 24 Frattesi Galatasaray, a sorpresa si inseriscono i turchi nella trattativa: Moretto annuncia le possibili cifre dell’operazione. Ecco quali sono. Il futuro di Davide Frattesi, l’incursore della Nazionale celebre per i suoi inserimenti offensivi e il dinamismo in mediana, sembra allontanarsi da Milano. Tramontata la pista Juventus, che non ha mai formulato un’offerta concreta, si è acceso improvvisamente l’asse con Istanbul. Il Galatasaray sta forzando i tempi per assicurarsi il calciatore, trovando un’apertura importante da parte del diretto interessato. Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, la Beneamata e il club turco starebbero discutendo un prestito oneroso con diritto di riscatto destinato a diventare obbligo a condizioni facilmente raggiungibili. 🔗 Leggi su Internews24.com

