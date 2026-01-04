Frattesi ecco proposta Galatasaray | uno stipendio che in Italia non tutti possono permettersi

La trattativa tra Davide Frattesi e il Galatasaray si sta intensificando, con il centrocampista dell’Inter che sembra disponibile a valutare un trasferimento in Turchia. La proposta del club turco include uno stipendio importante, difficile da raggiungere in Italia. La situazione si evolve nelle ultime ore, rendendo possibile un cambiamento di scenario per il giocatore e il suo futuro professionale.

La pista Davide Frattesi-Galatasaray entra sempre più nel vivo. Il centrocampista dell'Inter è uno dei nomi caldi di questa finestra di mercato e, nelle ultime ore, avrebbe aperto concretamente all'ipotesi di un trasferimento in Turchia. A confermarlo è Matteo Moretto, che sottolinea come il club di Istanbul stia spingendo con decisione sul giocatore nerazzurro: "La proposta scritta del Galatasaray a Frattesi è molto importante, parliamo di uno stipendio che in Italia non tutti possono permettersi. Mi hanno riferito che l'ingaggio supererebbe i 4,5 milioni di euro, arrivando intorno ai 5 milioni".

