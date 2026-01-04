Franco Basaglia l’uomo che rese i malati di mente persone normali

Franco Basaglia è noto principalmente per aver promosso la legge che ha rivoluzionato la tutela dei diritti dei pazienti psichiatrici in Italia. Tuttavia, la sua figura va oltre questa riforma, racchiudendo una storia personale fatta di ideali, impegno e visione di una società più giusta. In questo approfondimento, esploreremo chi era veramente Basaglia, i suoi obiettivi e il suo impatto duraturo sul sistema sanitario e sociale.

Molti lo conoscono per la Legge Basaglia, che porta il suo nome. Pochi tuttavia conoscono l’uomo, i suoi sogni, la sua storia in modo approfondito. E in occasione del premio assegnato a Gorizia come Capitale europea della cultura 2025, c’è una mostra che vuole riportare l’attenzione su una figura che ha profondamente segnato la storia della città e, con essa, quella dell’intera società italiana. Parliamo di Franco Basaglia. Proprio a Gorizia nacque una delle più grandi rivoluzioni culturali in Italia, una rivoluzione che cambiò per sempre il modo di guardare alla malattia mentale. Per questo, al Museo di Santa Chiara, l’ esposizione fotografica Franco Basaglia. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Franco Basaglia, l’uomo che rese i malati di mente persone normali Leggi anche: Il ricordo all’Osservanza: vie per Franca Ongaro e Franco Basaglia. “Più diritti grazie a loro” Leggi anche: Il nuovo parco intitolato a Franca Ongaro Basaglia: "Grazie a lei un nuovo sguardo su fragilità e cura della mente" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Franco Basaglia fu molto più di una legge - La più radicale e importante riforma mai realizzata in Italia nell’ambito della psichiatria, quella che nel 1978 abolì i manicomi, porta il nome dello psichiatra italiano che la rese possibile: Franco ... ilpost.it Trieste celebra i 100 anni di nascita di Franco Basaglia - Si intitola 'Franco Basaglia oggi: un pensiero necessario' la due giorni di incontri promossi a Trieste l'11 e 12 marzo in occasione del centenario della nascita dello psichiatra. ansa.it Basaglia, un nuovo umanesimo. Trieste celebra i 100 anni di nascita - Basaglia, nuovo umanesimo che restituì diritti a tutti L'11 marzo i 100 anni da nascita del rivoluzionario psichiatra TRIESTE (di Francesco De Filippo) "Forse i manicomi torneranno a esistere, forse ... ansa.it La rivoluzione di Franco Basaglia e la fine dei manicomi in Italia L’Italia è stato il primo paese al mondo ad abolire i manicomi. La legge 180 del 1978, chiamata anche legge Basaglia, prende il nome dello psichiatra che prima a Gorizia e poi a Trieste portò - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.