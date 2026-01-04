Franca Mulazzani al timone del Club Nautico

Il Club Nautico di Riccione annuncia un nuovo capitolo con la nomina di Franca Mulazzani come presidente. Imprenditrice locale con consolidata esperienza nel settore nautico, Mulazzani assume questo ruolo storico, segnando un passo importante per l'associazione. La sua leadership mira a rafforzare le attività del club e a promuovere la nautica in modo sostenibile e inclusivo, con un occhio di riguardo alle tradizioni e alle prospettive future del settore.

Il Club Nautico di Riccione si tinge sempre più di rosa: per la prima volta il presidente sarà una donna, si tratta di Franca Mulazzani, imprenditrice riccionese con una vasta esperienza nel settore della nautica. Grande appassionata del mare è tuttora attiva nel settore ad eleggerla ieri mattina è stato il nuovo direttivo, votato pochi istanti prima dall'assemblea a che ha visto la partecipazione oltre cinquanta soci su una novantina degli iscritti. Le votazioni hanno portato anche all'elezione di Massimo Casali, Orlando Fontana, Corrado Mignani, Enrico Pari, Alessandro Ricci, il più giovane del cda, e Federico Tentoni.

