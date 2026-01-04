Fragagnano | arriva la Befana dei Vigili del Fuoco

A Fragagnano si avvicina un evento tradizionale molto atteso: la discesa della Befana dei Vigili del Fuoco. Un momento di festa che coinvolge bambini e famiglie, offrendo un’occasione di incontro e divertimento nel rispetto della tradizione. L’iniziativa, promossa dai Vigili del Fuoco, rappresenta un’occasione per condividere un momento di comunità e solidarietà in un contesto sereno e partecipato.

Sta per arrivare uno degli appuntamenti più attesi dai bambini e dalle famiglie: la spettacolare discesa della Befana dei Vigili del Fuoco. Un evento che unisce emozione, divertimento e spirito di comunità, trasformando la tradizione dell'Epifania in un vero momento di festa condivisa. L'iniziativa, promossa dall'associazione culturale e ricreativa 74022, si terrà martedì 6 gennaio a partire dalle ore 17:00 sul Piazzale Toniolo, grazie alla presenza del Gruppo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco di Taranto, protagonista della magica discesa. Un momento di festa che vedrà la discesa dall'alto della "vecchietta" più simpatica dell'inverno che distribuirà caramelle e dolci per tutti i bambini, accompagnato da musica, animazione, clowneria e mangiafuoco.

