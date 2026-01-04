Foto di sposi allo stadio senza autorizzazione scatta denuncia nel Napoletano

Una recente segnalazione riguarda una coppia di sposi che ha scattato foto allo stadio Giraud di Torre Annunziata senza autorizzazione. I video, diventati virali sui social, mostrano gli sposi sulla tribuna e sul terreno di gioco illuminato. La vicenda solleva interrogativi sulla legalità e sulla privacy, evidenziando le conseguenze di comportamenti non autorizzati in spazi pubblici e sportivi.

Nei video, diventati virali sui social, si vedono due freschi sposi entrare allo stadio Giraud di Torre Annunziata, posare sulla tribuna e poi camminare sul terreno di gioco illuminato dai fari. Peccato che, secondo l'amministrazione comunale della città vesuviana, tutto questo non sia stato autorizzato. Scatta la denuncia. A renderlo noto il Comune, da alcuni giorni già finito al centro dell'attenzione per la decisione del prefetto di Napoli di inviare la commissione d'accesso per indagare sugli atti prodotti nell'ultimo anno e mezzo. L'amministrazione comunale ha infatti sporto formale denuncia alla polizia di Stato contro gli autori e i protagonisti dei video pubblicati su un profilo TikTok: le immagini mostrano gli sposi entrare indisturbati nell'impianto sportivo, insieme ad altre persone, recarsi prima in tribuna e successivamente sul campo.

