Fossombrone cerca il fattore continuità Al Bonci c’è il Chieti

Fossombrone e Chieti si ritrovano di fronte al "Bonci" in un match che, alla vigilia, racconta due realtà molto diverse. Da una parte i metaurensi, protagonisti di un discreto campionato fin qui; dall’altra gli abruzzesi, alle prese con settimane complicate dentro e fuori dal campo. Il Chieti arriva nelle Marche in una situazione societaria tutt’altro che semplice. Le difficoltà hanno segnato profondamente l’ultimo periodo, portando all’addio di diversi giocatori e lasciando più di un punto interrogativo sulla reale consistenza della rosa che scenderà in campo. Una situazione che inevitabilmente ha influito anche sul clima attorno alla squadra: i rapporti tra società e la tifoseria si sono deteriorati negli ultimi mesi e, per la gara di Fossombrone, non è prevista la presenza dei sostenitori neroverdi sugli spalti del "Bonci". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

