Formazioni ufficiali Lecce Inter Primavera | le scelte di Schipa e Carbone

Le formazioni ufficiali di Lecce e Inter Primavera sono state annunciate in vista del 18° turno del campionato 2025/26. Schipa e Carbone hanno scelto i giocatori che scenderanno in campo, delineando le rispettive strategie per questa importante sfida. Di seguito, le selezioni ufficiali delle due squadre, con le indicazioni sulle scelte tecniche e i titolari designati per l'incontro.

Inter News 24 per la sfida del 18° turno del campionato 202526. Riparte il campionato dell’ Inter Primavera. I ragazzi di Benito Carbone, reduci da dieci risultati utili, sfidano il Lecce alle 11:00. Nel 4-3-3 spazio a Mattia Mosconi come prima punta, mentre il bomber Mancuso parte inizialmente dalla panchina. LECCE: 1 Penev; 2 Rashidi, 3 Dalla Costa, 4 Scott, 5 Pehlivanov, 6 Pacia (C), 11 Onyemachi, 17 Di Pasquale, 20 Kovac, 23 Longjean. A disposizione: 24 Lupo, 10 Milojevic, 14 Spinelli, 21 Perrone, 25 Kozarac, 27 Persano, 41 Buzzerio, 43 Specchia, 45 Piccinno, 77 Palmieri, 99 Esposito. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Formazioni ufficiali Lecce Inter Primavera: le scelte di Schipa e Carbone Leggi anche: Formazioni ufficiali Frosinone Inter Primavera, le scelte di Carbone Leggi anche: Formazioni ufficiali Inter Primavera Kairat, le scelte di Carbone Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Formazioni ufficiali Lecce-Como: chi gioca titolare e le ultime su Stulic, Camarda, Tete Morente, Tiago Gabriel, Addai, Diao e Morata; Serie A, Roma-Genoa 3-1, Atalanta-Inter 0-1, Milan-Verona 3-0: nerazzurri soli in vetta - La classifica di Serie A; Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juve-Lecce: dal 1' Thuram e David, fuori Stulic; Juventus-Lecce, le formazioni ufficiali: Spalletti punta su David. Di Fra con Camarda titolare. Primavera, Lecce-Inter formazioni ufficiali: c’è Mosconi davanti, torna Ballo - Diciottesima giornata del campionato Primavera per i nerazzurri di Carbone: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro ... msn.com

Diretta Lecce Inter Primavera/ Streaming video tv: i nerazzurri cercano il primato solitario (4 gennaio 2025) - Diretta Lecce Inter Primavera, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per il diciottesimo turno del campionato Primavera 1, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net

Juventus-Lecce, le formazioni ufficiali: c'è Conceicao con Yildiz e David, Camarda titolare - Sono state diramate le formazioni ufficiali del match. tuttomercatoweb.com

#Atalanta- #Roma, le formazioni ufficiali x.com

Serie A, #Juventus-#Lecce: le formazioni ufficiali #sportpress24 - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.