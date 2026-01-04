Forlì 1 – Arezzo 2 | la partita della svolta?!

Nella sfida tra Forlì e Arezzo, i padroni di casa mostrano un inizio di partita lento e poco organizzato, con poche occasioni offensive. L'Arezzo fatica a trovare ritmo e schemi, affidandosi a sporadiche iniziative di Pattarello e Righetti, e alle occasioni di Ravasio. La partita si presenta equilibrata, con possibilità di svolta nel secondo tempo.

Come nelle ultime gare, l'Arezzo gioca un primo tempo amorfo, senza schemi e a passo d'uomo. Si vedono solo alcune folate di Pattarello e i cross di Righetti, con due ottimi colpi di testa di Ravasio. Nell'unica vera azione del Forlì, Gilli resta con la gamba alta e offre all'attaccante avversario il pretesto per il rigore: Venturi para, ma sull'immediata punizione De Col e Gilli si fanno anticipare dal piede del numero sei avversario. È l' 1-0, risultato che chiude un primo tempo davvero opaco. Nel secondo tempo bastano pochi minuti e una sola azione in rapidità: Tavernelli libera la fascia per Righetti, che pennella un cross perfetto.

