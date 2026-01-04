Forfait di Johan-Olav Botn per Oberhof! Grande occasione per Tommaso Giacomel in ottica Coppa del Mondo
Johan-Olav Botn non prenderà parte alla tappa di Oberhof della Coppa del Mondo, che si svolgerà da giovedì 8 gennaio. Questa assenza rappresenta un’opportunità per Tommaso Giacomel di consolidare la propria posizione in vista delle prossime gare di Coppa del Mondo.
Johan-Olav Botn non gareggerà nella tappa di Coppa del Mondo di Oberhof, programmata a partire da giovedì 8 gennaio. Il battistrada della classifica generale si è difatti ammalato e non sarà della partita nelle prime competizioni dell’anno solare 2026. Anche il connazionale Sturla Holm Lægreid diserterà il primo appuntamento tedesco, indebolendo ulteriormente la compagine norvegese. Tuttavia, la notizia principale è rappresentata proprio dal forfait di Botn, che indossa il pettorale giallo con margine sulla concorrenza. Il ventiseienne scandinavo vanta 113 punti di vantaggio sul francese Eric Perrot e 129 sull’italiano Tommaso Giacomel. 🔗 Leggi su Oasport.it
