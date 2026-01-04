Johan-Olav Botn non prenderà parte alla tappa di Oberhof della Coppa del Mondo, che si svolgerà da giovedì 8 gennaio. Questa assenza rappresenta un’opportunità per Tommaso Giacomel di consolidare la propria posizione in vista delle prossime gare di Coppa del Mondo.

Johan-Olav Botn non gareggerà nella tappa di Coppa del Mondo di Oberhof, programmata a partire da giovedì 8 gennaio. Il battistrada della classifica generale si è difatti ammalato e non sarà della partita nelle prime competizioni dell’anno solare 2026. Anche il connazionale Sturla Holm Lægreid diserterà il primo appuntamento tedesco, indebolendo ulteriormente la compagine norvegese. Tuttavia, la notizia principale è rappresentata proprio dal forfait di Botn, che indossa il pettorale giallo con margine sulla concorrenza. Il ventiseienne scandinavo vanta 113 punti di vantaggio sul francese Eric Perrot e 129 sull’italiano Tommaso Giacomel. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Forfait di Johan-Olav Botn per Oberhof! Grande occasione per Tommaso Giacomel in ottica Coppa del Mondo

Leggi anche: Biathlon, forfait di Johan-Olav Botn per Oberhof! Grande occasione per Tommaso Giacomel in ottica Coppa del Mondo

Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo maschile biathlon 2025-2026: Johan-Olav Botn consolida la leadership, sesto Giacomel

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Biathlon, forfait di Johan-Olav Botn per Oberhof! Grande occasione per Tommaso Giacomel in ottica Coppa del Mondo; Biathlon – Forfait di Botn e Laegreid per Oberhof, entrambi ammalati; Biathlon - Johan-Olav Botn racconta di quando ha trovato Sivert Guttorm Bakken senza vita: È stato uno shock; Biathlon forfait di Johan-Olav Botn per Oberhof! Grande occasione per Tommaso Giacomel in ottica Coppa del Mondo.

Biathlon, forfait di Johan-Olav Botn per Oberhof! Grande occasione per Tommaso Giacomel in ottica Coppa del Mondo - Olav Botn non gareggerà nella tappa di Coppa del Mondo di Oberhof, programmata a partire da giovedì 8 gennaio. oasport.it