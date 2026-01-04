Forbidden Fruit anticipazioni 5 gennaio | Kaya scopre che Erim non è suo figlio
Nella puntata di Forbidden Fruit in programma il 5 gennaio, Kaya scoprirà che Erim non è suo figlio. Questa rivelazione cambierà le dinamiche tra i personaggi, aprendo nuove prospettive nella narrazione. L’appuntamento è alle 14 su Canale 5, per seguire gli sviluppi di questa intricata vicenda.
Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento domani alle 14.30 su Canale 5 con la dizi turca Forbiden Fruit, la cui programmazione subirà dei cambiamenti nel corso della prossima settimana. La serie infatti, salterà nel giorno dell'Epifania, martedì 6 gennaio per poi raddoppiare dopo due giorni: giovedì 8 gennaio andrà in onda sia al pomeriggio che in prima serata. Intanto, nell' episodio di lunedì 5 gennaio vedremo Yildiz ancora alla ricerca di informazioni sul passato di Ender, mentre Kaya scopre di non essere il padre di Erim. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Forbidden Fruit Anticipazioni Turche: Erim E’ Figlio Di Kaya?
Leggi anche: Forbidden Fruit, anticipazioni 29 dicembre: i sospetti di Kaya su Ender ed Erim
Forbidden Fruit 2, le trame dal 5 al 10 gennaio; “Forbidden fruit”, le trame dal 5 al 10 gennaio 2026; Forbidden Fruit, anticipazioni delle puntate dal 5 al 10 gennaio; Forbidden Fruit 2, anticipazioni 5-10 gennaio: tragico incidente, lotta tra la vita e la morte.
Forbidden Fruit Anticipazioni 5 gennaio 2026: Kaya riceve i risultati del test del DNA. Erim è suo figlio? - Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 5 gennaio 2026 su Canale 5 rivelano che Kaya sta per scoprire se Erim sia anche suo figlio come ... comingsoon.it
Forbidden Fruit anticipazioni puntate dal 5 al 10 gennaio 2026 - Ecco tutte le anticipazioni di Forbidden Fruit delle puntate per la settimana dal 5 al 10 gennaio 2026: la trama completa della serie televisiva turca in onda su Canale 5 e Mediaset Infinity. novella2000.it
Forbidden Fruit, anticipazioni 5 gennaio: Kaya scopre che Erim non è suo figlio - Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 ... movieplayer.it
Giro su canale 5, Forbidden Fruit con le stesse musiche di Dolunay. Perché #CanYaman x.com
Nuovi intrecci e segreti in Forbidden Fruit Domani alle 14.30 torna su Canale 5 una nuova puntata di Forbidden Fruit, la serie turca che ci accompagna verso il finale di stagione. Dopo il matrimonio tra Zeynep e Alihan, c’è una novità inaspettata: Zehra e Ca - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.