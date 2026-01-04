Forbidden Fruit anticipazioni 5 gennaio | Kaya scopre che Erim non è suo figlio

Nella puntata di Forbidden Fruit in programma il 5 gennaio, Kaya scoprirà che Erim non è suo figlio. Questa rivelazione cambierà le dinamiche tra i personaggi, aprendo nuove prospettive nella narrazione. L’appuntamento è alle 14 su Canale 5, per seguire gli sviluppi di questa intricata vicenda.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento domani alle 14.30 su Canale 5 con la dizi turca Forbiden Fruit, la cui programmazione subirà dei cambiamenti nel corso della prossima settimana. La serie infatti, salterà nel giorno dell'Epifania, martedì 6 gennaio per poi raddoppiare dopo due giorni: giovedì 8 gennaio andrà in onda sia al pomeriggio che in prima serata. Intanto, nell' episodio di lunedì 5 gennaio vedremo Yildiz ancora alla ricerca di informazioni sul passato di Ender, mentre Kaya scopre di non essere il padre di Erim. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

