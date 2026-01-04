Oggi, domenica 4 gennaio, torna in streaming Forbidden Fruit 2 con una nuova puntata. In questa occasione, Yildiz accompagna Zeynep a casa di Alihan con una scusa, proseguendo la trama della soap turca. Per chi desidera seguire gli sviluppi della serie, il video è disponibile su Video Mediaset.

Nuovo appuntamento oggi – domenica 4 gennaio – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Yildiz porta Zeynep a casa di Alihan con una scusa. Zeynep è convinta che stiano attraversando una crisi di coppia, ma non sa che è tutta una messinscena di Alihan, che ha organizzato il loro matrimonio in gran segreto. La donna si ritrova così al ricevimento a sorpresa del suo matrimonio. Dopo la festa, Caner e Zehra trascorrono la notte insieme in un hotel, ma si promettono di mantenere un rapporto di amicizia. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 124 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit 2, replica puntata del 4 gennaio in streaming | Video Mediaset

Leggi anche: Forbidden fruit 2, replica puntata del 2 gennaio in streaming | Video Mediaset

Leggi anche: Forbidden fruit 2, replica puntata del 3 gennaio in streaming | Video Mediaset

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Forbidden fruit 2, replica puntata del 2 gennaio in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2, replica puntata del 3 gennaio in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2 replica puntata del 31 dicembre in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 2, replica puntata del 28 dicembre in streaming | Video Mediaset.

Forbidden fruit 2, replica puntata del 3 gennaio in streaming | Video Mediaset0 - Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... superguidatv.it