Forbidden fruit 2 replica puntata del 4 gennaio in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – domenica 4 gennaio – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Yildiz porta Zeynep a casa di Alihan con una scusa. Zeynep è convinta che stiano attraversando una crisi di coppia, ma non sa che è tutta una messinscena di Alihan, che ha organizzato il loro matrimonio in gran segreto. La donna si ritrova così al ricevimento a sorpresa del suo matrimonio. Dopo la festa, Caner e Zehra trascorrono la notte insieme in un hotel, ma si promettono di mantenere un rapporto di amicizia. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 124 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
