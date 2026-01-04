Foggia-Catania streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie C
Dove vedere in diretta Foggia-Catania, partita valida per la 20ª giornata di Serie C? La sfida si svolgerà oggi pomeriggio alle 12.30 allo stadio “Pino Zaccheria”. In questa guida troverai le informazioni su streaming gratuito e visione in chiaro in TV, per seguire l’incontro senza costi aggiuntivi e in modo semplice.
Oggi pomeriggio alle ore 12.30 allo stadio “Pino Zaccheria“, si disputerà il match Foggia-Catania, valevole per la 20.giornata (prima del girone di ritorno) del campionato di Serie C (girone C), che in classifica vede le due squadre rispettivamente al diciassettesimo e primo posto con 18 e 41 punti. Sono 28 i precedenti complessivi in terra . Potrebbe interessarti:. Catania-Foggia, streaming gratis LIVE e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie C. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
132 giorni dopo il Foggia ritrova il Catania per la prima giornata del girone di ritorno. Diverse cose sono cambiate per i rossoneri da quel 24 agosto valevole per l'inizio del campionato di Serie C. Un campionato iniziato nel peggiore dei modi per il Fog - facebook.com facebook
Verso Foggia-Catania: ventuno rossazzurri convocati Squalificato: Lunetta. Indisponibili: Allegretto, Aloi, Cicerelli, Ierardi. #CataniaFC x.com
